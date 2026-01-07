İzmir su kesintisi! İZSU 7-8 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama ilçesi Maltepe Mahallesi'nde 7 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Bornova ilçesi Atatürk ve İnönü mahallelerinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 17.25 ile 19.25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Atatürk Mahallesi 858 Sokak içindeki branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılacaktır.

Kemalpaşa ilçesi Çambel Mahallesi'nde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 11.50 ile 15.50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Depo seviyesinin düşük olması nedeniyle üst kotlarda özellikle TOKİ bölgesinde su kesintisi meydana gelecektir.

Menderes ilçesi Kuyucak ve Yeniköy mahallelerinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 17.02 ile 20.02 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi beklenmektedir. Yeniköy Bahçecik ve Kuyucak mahallelerini kapsayan ana boru arızası çalışması nedeniyle basınç düşüklüğü ya da su kesintisi yaşanabilir. Arıza giderildikten sonra su sağlıklı şekilde verilecektir.

Menderes ilçesi Gümüldür Atatürk Mahallesi'nde 6 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanmıştır. Hürriyet Caddesi ve çevresine sular verilmiştir.

Seferihisar ilçesi Turgut Mahallesi'nde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 16.30 ile 20.30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Torbalı ilçesi Arslanlar ve Eğercili mahallelerinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 11.49 ile 19.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanabilir. Gediz EDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü meydana gelmesi beklenmektedir.

Urla ilçesi Kalabak Mahallesi'nde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 18.30 ile 21.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 3311 Sokak ve çevresinde ana boru arızası tamiratı yapılmaktadır.