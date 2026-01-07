Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 7-8 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 7-8 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 7 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama ilçesi Maltepe Mahallesi'nde 7 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Bornova ilçesi Atatürk ve İnönü mahallelerinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 17.25 ile 19.25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Atatürk Mahallesi 858 Sokak içindeki branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılacaktır.

Kemalpaşa ilçesi Çambel Mahallesi'nde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 11.50 ile 15.50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Depo seviyesinin düşük olması nedeniyle üst kotlarda özellikle TOKİ bölgesinde su kesintisi meydana gelecektir.

Menderes ilçesi Kuyucak ve Yeniköy mahallelerinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 17.02 ile 20.02 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi beklenmektedir. Yeniköy Bahçecik ve Kuyucak mahallelerini kapsayan ana boru arızası çalışması nedeniyle basınç düşüklüğü ya da su kesintisi yaşanabilir. Arıza giderildikten sonra su sağlıklı şekilde verilecektir.

Menderes ilçesi Gümüldür Atatürk Mahallesi'nde 6 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanmıştır. Hürriyet Caddesi ve çevresine sular verilmiştir.

Seferihisar ilçesi Turgut Mahallesi'nde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 16.30 ile 20.30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Torbalı ilçesi Arslanlar ve Eğercili mahallelerinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 11.49 ile 19.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanabilir. Gediz EDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü meydana gelmesi beklenmektedir.

Urla ilçesi Kalabak Mahallesi'nde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 18.30 ile 21.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 3311 Sokak ve çevresinde ana boru arızası tamiratı yapılmaktadır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale

Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı

Sessiz sedasız geldi, Süper Lig devine imzayı attı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
ABD, Kuzey Atlantik'te Rus bandıralı 'Marinera' petrol tankerine el koydu

Trump'tan Putin'i sinirlendirecek hareket! Hemen el koydular
TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti

TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu