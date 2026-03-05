İzmir su kesintisi! İZSU 5-6 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

İslamsaray Mahallesi'nde 5 Mart 2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.45 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası ve müteahhit çalışması nedeniyle yapılacaktır.

Buca

Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar mahallelerinde 5 Mart 2026 tarihinde saat 15.40 ile 16.40 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 635/4 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Karaburun

Bozköy ve Merkez mahallelerinde 5 Mart 2026 tarihinde saat 15.06 ile 17.06 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Kuyucak Caddesi'nden Akçakilise Küme Evleri'ne kadar olan bölgede meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Kiraz

Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 18.00 arasında yaklaşık sekiz saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, yağmur suyu imalatı yapan müteahhit ekiplerinin çalışma sırasında ana boru hattına zarar vermesi nedeniyle gerçekleşmektedir.

Konak

Mehmet Akif ve Ulubatlı mahallelerinde 5 Mart 2026 tarihinde saat 16.10 ile 18.10 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Toros Caddesi 176 numara önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Menderes

Akçaköy ve Dereköy mahallelerinde 5 Mart 2026 tarihinde saat 15.36 ile 19.36 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanmasına sebep olmaktadır.

Seferihisar

Camikebir Mahallesi'nde 5 Mart 2026 tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 42 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası ve müteahhit çalışması nedeniyle yapılmaktadır.

Ödemiş

Çamyayla Mahallesi'nde 5 Mart 2026 tarihinde saat 12.42 ile 16.42 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, mahallede gerçekleştirilen yangın hidrantı değişimi çalışması nedeniyle uygulanmaktadır.