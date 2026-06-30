İzmir su kesintisi! İZSU 30 Haziran-1 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Çıtak Mahallesi’nde 30.06.2026 tarihinde saat 10.28 ile 12.28 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Bayraklı

Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 30.06.2026 tarihinde saat 11.08 ile 18.08 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2138/1 Sokak içerisinde yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

Bergama

Maltepe Mahallesi’nde 30.06.2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Foça

Fatih ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 30.06.2026 tarihinde saat 07.59 ile 11.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Güzelbahçe

Atatürk ve Yalı mahallelerinde 30.06.2026 tarihinde saat 13.55 ile 15.55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, branşman arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Karşıyaka

Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 30.06.2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 7448/18 Sokak içerisinde oluşan ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Konak

Ferahlı, Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı ve Yavuz Selim mahallelerinde 30.06.2026 tarihinde saat 17.45 ile 19.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Güzelyurt Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Ferahlı ve İsmet Paşa mahallelerinde 30.06.2026 tarihinde saat 14.51 ile 18.51 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 3513 Sokak içerisinde yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

Menderes

Çatalca, Dereköy, Kuyucak ve Yeniköy mahallelerinde 30.06.2026 tarihinde saat 16.50 ile 20.50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Ataköy, Çakaltepe, Çamönü, Çile, Çileme, Değirmendere ve Sancaklı mahallelerinde 30.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Gediz kaynaklı planlı elektrik kesintisi nedeniyle su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.