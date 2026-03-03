Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 3-4 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 3-4 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 3 Mart İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Bahçelievler, Küçükkaya ve Yalnızev mahallelerinde 3 Mart 2026 tarihinde saat 16.15 ile 18.15 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

Dikili

Çandarlı Mahallesi'nde 2 Mart 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında, meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık beş saat su kesintisi uygulanacaktır.

Güzelbahçe

Atatürk, Çamlı, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde 3 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.30 arasında, belediye önü pompalarda yapılacak elektrik çalışması nedeniyle yaklaşık beş saat su kesintisi yaşanacaktır.

Karşıyaka

Şemikler Mahallesi'nde 3 Mart 2026 tarihinde saat 12.56 ile 13.56 arasında, 6200 Sokak No: 1 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle yaklaşık bir saat su kesintisi uygulanacaktır.

Kiraz

Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 Mart 2026 tarihinde saat 09.45 ile 18.00 arasında, yağmur suyu imalatı yapan müteahhit ekiplerin çalışması sırasında ana boru hattında oluşan arıza nedeniyle yaklaşık sekiz saat su kesintisi yaşanacaktır.

Konak

Boğaziçi, Emir Sultan ve Güney mahallelerinde 3 Mart 2026 tarihinde saat 17.20 ile 19.20 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır.

Menemen

Yahşelli Mahallesi'nde 3 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında, 6301 Sokak'ta oluşan ana boru arızası nedeniyle yaklaşık dört saat su kesintisi yaşanacaktır.

Gazi ve İstiklal mahallelerinde ise 2 Mart 2026 tarihinde saat 09.41 ile 16.00 arasında, pompa arızası nedeniyle yaklaşık altı saat su kesintisi uygulanmıştır.

Seferihisar

Camikebir ve Sığacık mahallelerinde 3 Mart 2026 tarihinde saat 08.30 ile 20.00 arasında, 84/5 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası ve bağlantı çalışması nedeniyle yaklaşık on iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

Selçuk

Zafer Mahallesi'nde 2 Mart 2026 tarihinde saat 13.55 ile 15.55 arasında, Yüksel Özulku Caddesi ve bağlı sokaklarda ana boru arızası nedeniyle yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır.

