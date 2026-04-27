İzmir su kesintisi! İZSU 27-28 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 28 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Bergama
Fatih Mahallesi’nde 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, TEDAŞ şirketinin kazı çalışması sırasında ana boru hattına verdiği hasar nedeniyle meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.
Bornova
Çınar ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde 27 Nisan 2026 tarihinde saat 17.05 ile 19.05 arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi olacaktır. Kesinti, 5009 Sokak No 15 önünde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.
Kemalpaşa Mahallesi’nde ise 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16.45 ile 17.45 arasında yaklaşık bir saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Bu kesinti, 7056/1 Sokak içerisinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanasının kapatılmasından kaynaklanmaktadır.
Buca
Yıldızlar Mahallesi’nde 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16.50 ile 17.50 arasında yaklaşık bir saatlik su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Hyasan Çavuş Sokak içinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.
Karabağlar
Arap Hasan, Basın Sitesi, Kazım Karabekir, Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16.50 ile 18.50 arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 172/2 Sokak No 6 önünde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.
Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar ve Üçkuyular mahallelerinde ise 27 Nisan 2026 tarihinde saat 15.40 ile 17.40 arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi olacaktır. Bu kesinti, 47/4 Sokak içinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.
Karşıyaka
Bahariye, Bahçelievler ve Bahriye Üçok mahallelerinde 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16.15 ile 17.15 arasında yaklaşık bir saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Sevim Barulay Sokak No 12 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle sayaç kapatılması sonucu uygulanmaktadır.
Kemalpaşa
Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 27 Nisan 2026 tarihinde saat 13.40 ile 15.00 arasında yaklaşık bir saatlik su kesintisi yaşanmıştır. Bu kesinti, ana boru arızası nedeniyle hat vanasının kapatılmasından kaynaklanmıştır.
Menemen
29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde 27 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.10 arasında yaklaşık beş saatlik su kesintisi uygulanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.
Torbalı
İnönü ve Türkmenköy mahallelerinde 27 Nisan 2026 tarihinde saat 14.52 ile 18.52 arasında yaklaşık dört saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.