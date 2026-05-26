İzmir su kesintisi! İZSU 26-27 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

TORBALI

Kazım Karabekir ve Pancar mahallelerinde, 26.05.2026 tarihinde saat 12.16 ile 18.16 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, Gediz Elektrik EDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle oluşacak su kesintisi ve basınç düşüklüğüdür.

Arslanlar ve Taşkesi·k mahallelerinde, 25.05.2026 tarihinde saat 21.39 itibarıyla başlayan sürekli su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintinin nedeni, Gediz Elektrik EDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle oluşan su kesintisi ve basınç düşüklüğüdür.

ÖDEMİŞ

Kayaköy Mahallesi’nde, 26.05.2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, mahallede meydana gelen ana boru arızasıdır.