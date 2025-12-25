İzmir su kesintisi! İZSU 25-26 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova ilçesinde Barbaros, Gazi Osman Paşa, Rafet Paşa ve Tuna mahallelerinde 25 Aralık 2025 tarihinde saat 17.48 ile 19.48 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Çalışma 5469 Sokak No: 39 adresinde yapılacaktır.

Karabağlar ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi'nde 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.25 ile 17.25 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti müteahhit çalışması nedeniyle yapılacaktır. Çalışma 119 ile 119/1 Sokak kavşağında gerçekleştirilecektir.

Ödemiş ilçesinin Ortaköy Mahallesi'nde 25 Aralık 2025 tarihinde saat 11.16 ile 18.30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Tire ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde 24 Aralık 2025 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır. Çalışma Sului·rim mevkiinde yapılacaktır.

Torbalı ilçesine bağlı Pamukyazı Mahallesi'nde 25 Aralık 2025 tarihinde saat 16.41 ile 19.40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Urla ilçesi Kalabak Mahallesi'nde 25 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Gediz Elektrik müteahhit firması EMİ Grup tarafından İZSU ana boru hattına zarar verilmesi sonucu oluşan arızanın onarımı İZSU ekipleri tarafından yapılmaktadır.