Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 20-21 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 20 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Dikili

Gazipaşa ve Salimbey mahallelerinde, 19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Gazipaşa Mahallesi 57. Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle her iki mahallenin bazı bölgelerine geçici olarak su verilemeyecektir.

Kınık

Osmaniye ve Poyracık mahallelerinde, 20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.09 ile 11.09 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Poyracık Mahallesi 701 Sokak'ta gerçekleştirilecek ana boru bağlantı çalışması nedeniyle Poyracık Mahallesi'nin bir bölümü ile Osmaniye Mahallesi etkilenecektir.

Kiraz

İstiklal Mahallesi'nde, 20 Ocak 2026 tarihinde saat 14.40 ile 16.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Menderes

Ahmetbeyli Mahallesi'nde, 19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.34 ile 11.34 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. 410 Sokak ve çevresine geçici olarak su verilemeyecektir.

Menemen

Gazi Mahallesi'nde, 20 Ocak 2026 tarihinde saat 11.20 ile 17.00 arasında yaklaşık altı saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni 225'lik ana boruda meydana gelen arızadır.

Urla

İçmeler Mahallesi'nde, 20 Ocak 2026 tarihinde saat 13.21 ile 18.21 arasında yaklaşık beş saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle mahallede sular kesik olacaktır.

