İzmir su kesintisi! İZSU 20-21 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa – Aşağı Şakran Mahallesi

20 Kasım 2025 tarihinde saat 17.41 ile 21.45 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, elektrik arızası nedeniyle Gediz Enerji kaynaklı olarak planlanmıştır.

Çiğli – Küçük Çiğli Mahallesi

20 Kasım 2025 tarihinde saat 14.04 ile 15.04 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, 8786/5 Sokak numara 15 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 1671 ve 8782 kavşağı arasında sayacın kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

Karabağlar – Barış, Günaltay, Kibar, Sarıyer ve Selvili Mahalleleri

20 Kasım 2025 tarihinde saat 16.50 ile 18.50 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, 4765 Sokak numara 3 önünde oluşan ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Seferihisar – Camikebir ve Çolak İbrahim Bey Mahalleleri

20 Kasım 2025 tarihinde saat 14.20 ile 17.20 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 83/6 Sokak'ta meydana gelen arızanın onarımı için bölgenin suyunun kapatılması nedeniyle gerçekleşmektedir.

Urla – Yenice ve Zeytinalanı Mahalleleri

20 Kasım 2025 tarihinde saat 13.43 ile 21.43 arasında yaklaşık sekiz saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana hat çalışması nedeniyle yapılmakta olup Keklik Tepe çevresi ve Yenice bölgesi de etkilenebilecektir.