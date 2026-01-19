İzmir su kesintisi! İZSU 19-20 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova

Ergene ve Kızılay mahallelerinde 19 Ocak 2026 tarihinde saat 14.40 ile 17.40 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır. Bornova Ergene Mahallesi 456 Sokak içinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Çeşme

19 Ocak 2026 tarihinde saat 16.30 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle 3319 Sokak çevresinde su kesintisi yapılmıştır.

Dikili

Gazipaşa ve Salimbey mahallelerinde 19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Gazipaşa Mahallesi 57 Sokakta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Gazipaşa ve Salimbey mahallelerinin bazı kısımlarında su kesintisi yaşanacaktır.

Karabağlar

Ali Fuat Cebesoy, Esenlik, Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde 19 Ocak 2026 tarihinde saat 16.25 ile 19.25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Eskiizmir Caddesi numara 430 önü civarında oluşan ana boru arızası kesintiye neden olmuştur.

Menderes

Ahmetbeyli Mahallesinde 19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.34 ile 11.34 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle 410 Sokak ve çevresine geçici olarak su verilemeyecektir.

Menemen

Süleymanlı Mahallesinde 19 Ocak 2026 tarihinde saat 14.50 ile 17.50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. 921 Sokakta oluşan ana boru arızası kesintiye neden olmuştur.

Seferihisar

Beyler Mahallesinde 19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.55 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat sürecek su kesintisi beklenmektedir. Gediz Elektrik tarafından uygulanan enerji kesintisi nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü yaşanabilir ve bazı noktalarda su akmayabilir.

Tire

Fatih Mahallesinde 19 Ocak 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Torbalı

Pamukyazı Mahallesinde 19 Ocak 2026 tarihinde saat 16.03 ile 19.03 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü görülebilir.