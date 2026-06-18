İzmir su kesintisi! İZSU 18-19 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Çaltılıdere Mahallesi’nde 17 Haziran 2026 saat 20.10 ile 23.10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır. Ana boru arızası sebebiyle Çaltılıdere’ye su verilememektedir.

Kurtuluş, Kültür, Örnekkent ve Yeni mahallelerinde 17 Haziran 2026 saat 23.59 ile 18 Haziran 2026 saat 04.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, vana arızası nedeniyle uygulanmaktadır. 17 Haziran 2026 Çarşamba gecesi saat 24.00’te Örnekkent bölgesinde su kesintisi yapılacaktır.

BERGAMA

Atatürk Mahallesi’nde 18 Haziran 2026 saat 09.15 ile 11.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

GÜZELBAHÇE

Maltepe Mahallesi’nde 18 Haziran 2026 saat 16.10 ile 17.10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, branşman arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

KARABAĞLAR

Bahçelievler Mahallesi’nde 18 Haziran 2026 saat 17.04 ile 19.04 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır. İnönü Caddesi No: 173 adresindeki arızadan Konak ilçesine bağlı Atila Mahallesi de etkilenecektir.

Kazım Karabekir, Refet Bele, Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde 18 Haziran 2026 saat 16.02 ile 18.02 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, müteahhit çalışması nedeniyle uygulanmaktadır. Çalışma 9131/1 Sokak içerisinde yapılmaktadır.

KONAK

Ferahlı, İsmet Paşa, Mehmet Akif, Mehtap, Saygı, Ulubatlı ve Yavuz Selim mahallelerinde 18 Haziran 2026 saat 16.08 ile 18.08 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, müteahhit çalışması nedeniyle uygulanmaktadır. Çalışma 2741 Sokak ile 2751 Sokak kavşağında yapılmaktadır.

NARLIDERE

Limanreis Mahallesi’nde 18 Haziran 2026 saat 15.40 ile 17.40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, branşman arızası nedeniyle uygulanmaktadır. Maltepe bölgesi de kesintiden etkilenecektir.

URLA

Kalabak Mahallesi’nde 18 Haziran 2026 saat 12.50 ile 17.50 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır. 3300/5 Sokak ve çevresi kesintiden etkilenecektir.

ÇİĞLİ

Atatürk Mahallesi’nde 18 Haziran 2026 saat 17.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır. Ahmet Yesevi Caddesi No: 142 adresinde oluşan arıza sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır.