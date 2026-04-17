İzmir su kesintisi! İZSU 17-18 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 17 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 17 Nisan 2026 tarihinde saat 15.00 ile 19.00 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni 2167 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Bergama

Bahçelievler Mahallesi’nde 17 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.30 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Güzelbahçe

Çamlı, Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde 17 Nisan 2026 tarihinde saat 16.05 ile 18.05 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır.

Karşıyaka

Atakent ve Mavişehir mahallelerinde 17 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti Aziz Nesin Bulvarı ile Hanri Benazus kesişiminde yapılan altyapı çalışması sırasında oluşan ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Konak

Mehmet Akif, Ulubatlı, Yavuz Selim, Zeybek ve 26 Ağustos mahallelerinde 17 Nisan 2026 tarihinde saat 17.06 ile 19.06 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti Piri Reis Caddesi No 66 önünde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menderes

Gümüldür İnönü Mahallesi’nde 17 Nisan 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.01 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti Teyfik Yılmaz ve çevresinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Torbalı

Yazıbaşı Mahallesi’nde 17 Nisan 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.32 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Urla

Altıntaş ve Sıra mahallelerinde 17 Nisan 2026 tarihinde saat 14.58 ile 17.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti Gediz Elektrik çalışması nedeniyle Sıra Mahallesi Manolya Sokak ve çevresinde uygulanmaktadır.

Onur BAYRAM
