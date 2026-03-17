İzmir su kesintisi! İZSU 17-18 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

17 Mart 2026 tarihinde İzmir genelinde planlanan su kesintileri aşağıdaki gibidir:

Bergama ilçesi Maltepe Mahallesi'nde saat 16.15 ile 18.15 arasında yaklaşık 2 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Gaziemir ilçesinde Atıfbey, Gazi, Gazikent, Irmak ve Yeşil mahallelerinde saat 14.06 ile 17.07 arasında yaklaşık 3 saat süreyle, 22 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Karabağlar ilçesinde Abdi İpekçi, Barış, Bozyaka, Günaltay, Sarıyer ve Sevgi mahallelerinde saat 13.05 ile 17.05 arasında yaklaşık 4 saat süreyle, 3055 Sokak No 58 önünde yapılan müteahhit çalışması nedeniyle su kesintisi olacaktır.

Kemalpaşa ilçesinde Ören Egemen ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde saat 13.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 3 saat süreyle, ana boru arızası nedeniyle depo çıkış vanalarının kapatılması sonucu su kesintisi yaşanacaktır.

Kınık ilçesi Aşağı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 11.00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle, Dere Mescit Sokak'ta oluşan ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Konak ilçesinde Aziziye, Duatepe, Hasan Özdemir, İmariye, Vezirağa, 1. Kadriye, 19 Mayıs ve 2. Kadriye mahallelerinde saat 16.05 ile 18.05 arasında yaklaşık 2 saat süreyle, 5420 Sokak No 8 önündeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi olacaktır.

Menderes ilçesi Orta Mahallesi'nde saat 16.26 ile 18.26 arasında yaklaşık 2 saat süreyle, 1232 Sokak ve çevresine geçici olarak su verilemeyecektir.

Menderes ilçesi Gümüldür Atatürk Mahallesi'nde saat 14.11 ile 16.11 arasında yaklaşık 2 saat süreyle, 6345 Sokak ve çevresinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Urla ilçesi Torasan Mahallesi'nde saat 15.39 ile 17.39 arasında yaklaşık 2 saat süreyle, 527 Sokak ve civarında ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Çiğli ilçesinde Köyiçi ve Şirintepe mahallelerinde saat 15.31 ile 17.31 arasında yaklaşık 2 saat süreyle, 8082 Sokak içerisinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle sayaç kapatılarak su kesintisi uygulanmaktadır.