İzmir su kesintisi! İZSU 17-18 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 17 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Balçova ilçesi Korutürk Mahallesi:

17 Aralık 2025 tarihinde saat 17.56 ile 19.56 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır. Çağdaş Caddesi Meşe Sokak'ta meydana gelen kanal branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Bergama ilçesi Fatih Mahallesi:

17 Aralık 2025 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.

Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi Kazıkbağları bölgesi:

14 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Buca ilçesi Adatepe, Atatürk, Buca Koop, Gaziler, Kuruçeşme, Yaylacık, Yıldız, Yıldızlar, Zafer ve 29 Ekim mahalleleri:

17 Aralık 2025 tarihinde saat 06.30 ile 19.00 arasında yaklaşık on iki saat su kesintisi olacaktır. Elektrik arızası nedeniyle pompalar devreye alınmıştır. Yoğun su kullanımı sebebiyle basınç düşüklüğü yaşanmaktadır.

Kınık ilçesi Fatih Mahallesi:

17 Aralık 2025 tarihinde saat 12.07 ile 14.07 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Doğan Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Menderes ilçesi Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahalleleri:

17 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanması beklenmektedir. Ana boru arızası nedeniyle basınç düşüklüğü ve su kesintisi görülebilir.

Urla ilçesi İçmeler Mahallesi:

17 Aralık 2025 tarihinde saat 08.45 ile 17.00 arasında yaklaşık sekiz saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle tamirat çalışmaları yapılmaktadır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

