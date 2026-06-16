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İzmir su kesintisi! İZSU 16-17 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 16-17 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Kurtuluş, Kültür, Örnekkent ve Yeni mahallelerinde, vana arızası nedeniyle 17 Haziran 2026 saat 23.59 ile 18 Haziran 2026 saat 04.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Örnekkent bölgesinde gerçekleştirilecek arıza çalışmaları kapsamında uygulanacaktır.

BERGAMA

Selçuk Mahallesi'nde, Telekom tarafından yapılan kazı çalışması sırasında ana su borusuna zarar verilmesi nedeniyle 16 Haziran 2026 saat 17.15 ile 19.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

BORNOVA

Evka 3 Mahallesi'nde, 125 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır. Bu nedenle 16 Haziran 2026 saat 12.25 ile 18.25 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi uygulanacaktır.

KARŞIYAKA

Örnekköy Mahallesi'nde, 7465/1 Sokak No: 5 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 16 Haziran 2026 saat 16.55 ile 17.55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KİRAZ

İstiklal Mahallesi'nde, yeni yağmur suyu hattı yapımı sırasında ana boru hattının zarar görmesi nedeniyle 16 Haziran 2026 saat 12.15 ile 17.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi uygulanacaktır.

URLA

İskele Mahallesi'nde, 2034 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 16 Haziran 2026 saat 14.59 ile 16.59 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

İçmeler ve Torasan mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 1056 Sokak ve çevresi ile İçmeler Mahallesi 566 Sokak ve çevresinde 16 Haziran 2026 saat 12.33 ile 18.33 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi uygulanacaktır.

Gülbahçe Mahallesi'nde, İYTE yeni sayaç bağlantı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bölge sayaç bakımı nedeniyle 16 Haziran 2026 saat 09.42 ile 14.42 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır.

ÖDEMİŞ

Kurucuova Mahallesi'nde, TEİAŞ müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 16 Haziran 2026 saat 18.00 ile 21.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacaktır.

Ortaköy Mahallesi'nde, müteahhit çalışmaları nedeniyle 16 Haziran 2026 saat 18.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
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