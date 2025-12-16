İzmir su kesintisi! İZSU 16-17 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi'nde 14 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Ana boru arızası nedeniyle Kazıkbağları Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacaktır.

Konak ilçesi Ege ve Umurbey mahallelerinde 16 Aralık 2025 tarihinde saat 10.05 ile 19.05 arasında yaklaşık 9 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Çalışma 1512 Sokak No: 27 önü için yapılacaktır.

Ödemiş ilçesi Sekiköy Mahallesi'nde 16 Aralık 2025 tarihinde saat 15.08 ile 18.08 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Ödemiş ilçesi Sekiköy Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.

Seferihisar ilçesi Düzce, İhsaniye, Turgut ve Ulamış mahallelerinde 16 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 10 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni elektrik arızasıdır. GDZ Elektrik tarafından yapılan bakım çalışması nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabilir.

Urla ilçesi Bademler Mahallesi'nde 16 Aralık 2025 tarihinde saat 16.55 ile 23.00 arasında yaklaşık 6 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni elektrik arızasıdır. TEDAŞ'ın İZSU su kuyularının bulunduğu bölgede gerçekleştirdiği enerji kesintisi nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.