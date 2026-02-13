İzmir su kesintisi! İZSU 13-14 Şubat İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 13 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Balçova

Çetin Emeç Mahallesi'nde 13 Şubat 2026 tarihinde saat 09.35 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle pompaların devre dışı kalmasından kaynaklanmaktadır.

Gaziemir

Aktepe ve Emrez mahallelerinde 13 Şubat 2026 tarihinde saat 09.35 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle pompaların devre dışı kalmasından kaynaklanmaktadır.

Karabağlar

Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Gazi, Gülyaka, Günaltay, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Özgür, Peker, Refet Bele, Sevgi, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yurdoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde 13 Şubat 2026 tarihinde saat 09.32 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle pompaların devre dışı kalmasından kaynaklanmaktadır.

Karaburun

Saip Mahallesi Saipaltı Küme Evleri'nde 13 Şubat 2026 tarihinde saat 14.33 ile 16.33 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Parlak Mahallesi Badem Bükü Küme Evleri'nde 13 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Torbalı

Ayrancılar, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, İnönü ve Türkmenköy mahallelerinde 13 Şubat 2026 tarihinde saat 16.30 ile 19.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, içme suyu şebekesini besleyen kaynak suyunda yağışlar nedeniyle oluşan bulanıklık sebebiyle yapılacaktır.

Urla

Kalabak ve Şirinkent mahallelerinde 13 Şubat 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, elektrik arızası nedeniyle olup yüksek kesimlerde basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.

Camiatik ve Hacı İsa mahallelerinde 13 Şubat 2026 tarihinde saat 15.41 ile 16.41 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, bölge vana arızası nedeniyle basınçtan kaynaklı olarak uygulanmaktadır.

Çiğli

Cumhuriyet Mahallesi'nde 13 Şubat 2026 tarihinde saat 14.42 ile 16.42 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 9616 Sokak içerisindeki branşman arızası nedeniyle bölge sayacının kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

Ödemiş

Küçükavulcuk Mahallesi'nde 13 Şubat 2026 tarihinde saat 09.07 ile 17.07 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle mahalle genelinde uygulanmaktadır.