İzmir su kesintisi! İZSU 1-2 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Mimar Sinan Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.07 ile 17.00 arasında, elektrik arızası nedeniyle yaklaşık 3 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova

Evka 3 Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.10 ile 17.10 arasında, 119/21 Sokak No 17/1 adresinde meydana gelen vana arızası nedeniyle yaklaşık 1 saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

Karaburun

Merkez Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi yapılacaktır.

Konak

Ege ve Umurbey mahallelerinde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.02 ile 14.03 arasında, 1512 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Menderes

Orta Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.55 ile 10.55 arasında, 1076 Sokak ve çevresinde ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacaktır.

Seferihisar

Orhanlı Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.17 ile 13.17 arasında, eski köy ve Orhanlı Orta Mahallesi genelinde ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Urla

İçmeler ve Torasan mahallelerinde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 07.54 ile 10.54 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi meydana gelecektir.