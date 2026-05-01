İzmir su kesintisi! İZSU 1-2 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 1 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Aliağa
Mimar Sinan Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.07 ile 17.00 arasında, elektrik arızası nedeniyle yaklaşık 3 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
Bornova
Evka 3 Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.10 ile 17.10 arasında, 119/21 Sokak No 17/1 adresinde meydana gelen vana arızası nedeniyle yaklaşık 1 saatlik su kesintisi uygulanacaktır.
Karaburun
Merkez Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi yapılacaktır.
Konak
Ege ve Umurbey mahallelerinde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.02 ile 14.03 arasında, 1512 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Menderes
Orta Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.55 ile 10.55 arasında, 1076 Sokak ve çevresinde ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacaktır.
Seferihisar
Orhanlı Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.17 ile 13.17 arasında, eski köy ve Orhanlı Orta Mahallesi genelinde ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Urla
İçmeler ve Torasan mahallelerinde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 07.54 ile 10.54 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi meydana gelecektir.