Haberler

İzmir okullar tatil mi, 3 Şubat Salı İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ)?

İzmir okullar tatil mi, 3 Şubat Salı İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. İ İşte İzmir'de 12 Ocak'ta okulların durumu ve valiliğin resmi açıklaması…

İzmir okullar tatil mi? 3 Şubat Salı günü İzmir'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.İzmir okullar tatil mi, 3 Şubat Salı İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

İZMİR HAVA DURUMU
İZMİR

3 ŞUBAT SALI: İzmir yeni haftaya parçalı bulutlu ve ılık bir hava ile başlıyor. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında seyrederken, rüzgarın güneyden hafif esmesi bekleniyor.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Gökyüzü çok bulutlu olacak ancak yağış beklenmiyor. Sıcaklık 14 derece seviyelerinde kalmaya devam edecek. Gece sıcaklığı ise 7 derece dolaylarında.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Ege Denizi üzerinden gelen nemli hava ile bulutluluk oranı artıyor. Gün boyu kapalı bir hava hakim olacak, sıcaklık 13 derece.

6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son gününde İzmir'de güneş yer yer yüzünü gösterecek. Sıcaklığın 15 dereceye yükselmesiyle bahar tadında bir gün yaşanacak.

İzmir okullar tatil mi, 3 Şubat Salı İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ)?

İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, vurmakla tehdit ettiği ülkeyle İstanbul'da masaya oturuyor
Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu gözaltına alındı

Epstein'den hamile kaldığı iddia edilen Prenses'in oğluna gözaltı
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler

Yine aynı firma, yine skandal görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İki ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein bağlantısı mercek altında

Trump gizlese de mide bulandıran belgeler ortalığa saçılıyor
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi