İzmir okullar tatil mi? 3 Şubat Salı günü İzmir'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.İzmir okullar tatil mi, 3 Şubat Salı İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

İZMİR HAVA DURUMU

İZMİR

3 ŞUBAT SALI: İzmir yeni haftaya parçalı bulutlu ve ılık bir hava ile başlıyor. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında seyrederken, rüzgarın güneyden hafif esmesi bekleniyor.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Gökyüzü çok bulutlu olacak ancak yağış beklenmiyor. Sıcaklık 14 derece seviyelerinde kalmaya devam edecek. Gece sıcaklığı ise 7 derece dolaylarında.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Ege Denizi üzerinden gelen nemli hava ile bulutluluk oranı artıyor. Gün boyu kapalı bir hava hakim olacak, sıcaklık 13 derece.

6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son gününde İzmir'de güneş yer yer yüzünü gösterecek. Sıcaklığın 15 dereceye yükselmesiyle bahar tadında bir gün yaşanacak.

İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.