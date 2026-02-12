Haberler

İzmir okullar tatil mi,13 Şubat Cuma İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ)?

İzmir okullar tatil mi,13 Şubat Cuma İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle13 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. İ İşte İzmir'de 12 Ocak'ta okulların durumu ve valiliğin resmi açıklaması…

İzmir okullar tatil mi?13 Şubat Cuma günü İzmir'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.İzmir okullar tatil mi,13 Şubat Cuma İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

İZMİR HAVA DURUMU
İZMİR
Ege'nin İncisi İzmir'de Sağanak Yağış ve Rüzgar

İZMİR – İzmir, 13 Şubat Cuma gününe kuvvetli bir yağış dalgasıyla giriyor. Şehir genelinde gün boyu sağanak yağışların etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı en yüksek 16°C, en düşük ise 12°C olacak. Rüzgarın güneydoğudan saatte 16 mph hızla esmesi, deniz ulaşımında ve günlük yaşamda hareketliliği kısıtlayabilir. Yağış ihtimalinin %90 gibi oldukça yüksek bir oranda seyrettiği İzmir'de, nem oranı ise %85 olarak açıklandı. İzmirlilerin dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarına almaları ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

İzmir okullar tatil mi,13 Şubat Cuma İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ)?

İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş

ABD'den gelen veri ibreyi tersine çevirdi! Altın ve gümüş çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Gelinin erkek kardeşinden damadın ailesine inanılmaz hediye
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

İngiltere'de keyfi yerinde! Paylaşımı çok konuşuldu