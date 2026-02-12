İzmir okullar tatil mi?13 Şubat Cuma günü İzmir'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.İzmir okullar tatil mi,13 Şubat Cuma İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

İZMİR – İzmir, 13 Şubat Cuma gününe kuvvetli bir yağış dalgasıyla giriyor. Şehir genelinde gün boyu sağanak yağışların etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı en yüksek 16°C, en düşük ise 12°C olacak. Rüzgarın güneydoğudan saatte 16 mph hızla esmesi, deniz ulaşımında ve günlük yaşamda hareketliliği kısıtlayabilir. Yağış ihtimalinin %90 gibi oldukça yüksek bir oranda seyrettiği İzmir'de, nem oranı ise %85 olarak açıklandı. İzmirlilerin dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarına almaları ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.