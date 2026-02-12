İzmir okullar tatil mi,13 Şubat Cuma İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ)?
İzmir'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle13 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. İ İşte İzmir'de 12 Ocak'ta okulların durumu ve valiliğin resmi açıklaması…
İzmir okullar tatil mi?13 Şubat Cuma günü İzmir'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.İzmir okullar tatil mi,13 Şubat Cuma İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…
İZMİR HAVA DURUMU
İZMİR
Ege'nin İncisi İzmir'de Sağanak Yağış ve Rüzgar
İZMİR – İzmir, 13 Şubat Cuma gününe kuvvetli bir yağış dalgasıyla giriyor. Şehir genelinde gün boyu sağanak yağışların etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı en yüksek 16°C, en düşük ise 12°C olacak. Rüzgarın güneydoğudan saatte 16 mph hızla esmesi, deniz ulaşımında ve günlük yaşamda hareketliliği kısıtlayabilir. Yağış ihtimalinin %90 gibi oldukça yüksek bir oranda seyrettiği İzmir'de, nem oranı ise %85 olarak açıklandı. İzmirlilerin dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarına almaları ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.
İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.