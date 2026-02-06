İzmir İZSU su kesintisi! 6-7 Şubat İzmir su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir son dakika su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 6 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Aliağa – Siteler Mahallesi
05.02.2026 saat 18:15 ile 06.02.2026 saat 09:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır.
Kesintinin nedeni, Gediz kaynaklı elektrik arızasıdır. Elektrik arızası nedeniyle yaklaşık 5 saatlik su kesintisi uygulanması zorunlu hale gelmiştir.
Bayraklı – Alpaslan ve Cengizhan Mahalleleri
06.02.2026 saat 16:50 ile 18:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
1620/12 Sokak No:45 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Bergama – Fatih ve Gaziosmanpaşa Mahalleleri
03.02.2026 saat 21:30 ile 22:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.
Buca – Göksu Mahallesi
06.02.2026 saat 17:15 ile 18:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
694/11 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Buca – Yıldızlar ve 29 Ekim Mahalleleri
06.02.2026 saat 13:19 ile 18:20 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Şehit Er Zeki Toker Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.
Dikili – Denizköy Mahallesi
06.02.2026 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Denizköy Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.
Foça – Yenibağarası Mahallesi
06.02.2026 saat 16:22 ile 18:22 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Yeni Foça Caddesi, Zeytindede mevkii ve Emine Bacı çevresinde, başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Karabağlar – Maliyeciler, Metin Oktay, Salih Omurtak ve Şehitler Mahalleleri
06.02.2026 saat 17:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
52/122–33 bölgesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.
Karaburun – Merkez Mahallesi
06.02.2026 saat 15:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Merkez Mahallesi'nde ana boru arızasından kaynaklı su kesintisi yapılacaktır.
Menderes – Ahmetbeyli Mahallesi
06.02.2026 saat 16:38 ile 19:38 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
4019 ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle geçici olarak su verilemeyecektir.