İzmir İZSU su kesintisi! 22-23 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama – Ertuğrul ve Kurtuluş Mahalleleri

21 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Çeşme – İsmet İnönü ve Musalla Mahalleleri

22 Kasım 2025 tarihinde saat 12.20 ile 17.20 arasında yaklaşık beş saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, üçüncü etap içme suyu şebekelerinin yenilenmesi kapsamında 1003 Sokak ve çevresindeki çalışmalar nedeniyle yapılmaktadır.

Menderes – Ata, Görece Cumhuriyet ve Hürriyet Mahalleleri

21 Kasım 2025 tarihinde saat 10.30 ile 13.30 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menderes – Özdere Cumhuriyet Mahallesi

21 Kasım 2025 tarihinde saat 14.45 ile 17.24 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 3036 Sokak ve çevresinde yapılan çalışmalar nedeniyle gerçekleşmektedir.

Tire – Çayırlı Mahallesi

22 Kasım 2025 tarihinde saat 13.57 ile 21.00 arasında yaklaşık yedi saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Torbalı – İnönü Mahallesi

22 Kasım 2025 tarihinde saat 15.53 ile 18.53 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.