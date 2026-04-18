İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20-21 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bergama

19 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 15.05 saatleri arasında Zeytindağ mahallesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında Koyuneli, İsmailli, Ayvatlar ve Zeytindağ başta olmak üzere birçok mahallede bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler uygulanacaktır. Aynı gün 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Örlemiş, Kızıltepe ve Zeytindağ bölgelerinde de kesinti olacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk, Fatih ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde kesinti planlanmıştır. Aynı gün 13.00 ile 15.00 saatleri arasında Üçtepe ve çevre köylerde, ayrıca 09.05 ile 17.00 saatleri arasında Pınarköy’de elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bornova

19 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gökdere mahallesinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Barbaros ve Gazi Osman Paşa mahallelerinde kesinti olacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde Eğridere ve Mevlana mahallelerinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, ayrıca Ergene ve Erzene mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Aynı gün Mevlana mahallesinin farklı sokaklarında 11.00 ile 13.00 saatleri arasında da ek kesinti yapılacaktır.

Buca

19 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 29 Ekim mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Yıldız mahallesinde bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Karşıyaka

19 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Atakent mahallesinde kesinti yapılacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde Şemikler mahallesinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, Bahçelievler mahallesinde ise 14.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde Yamanlar ve Sancaklı bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti planlanmıştır. Aynı gün Yalı ve İnönü mahallelerinde 08.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Ödemiş

20 Nisan 2026 tarihinde Kemer mahallesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Cevizalan’da ise 09.15 ile 15.15 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde aynı bölgelerde benzer saatlerde kesintiler devam edecektir. Ayrıca Birgi mahallesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ve Mescitli’de 10.15 ile 16.15 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Seferihisar

21 Nisan 2026 tarihinde Düzce ve Ulamış mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Aynı gün Orhanlı mahallesinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Selçuk

21 Nisan 2026 tarihinde Gökçealan, Acarlar, Çamlık, Cumhuriyet, Sultaniye, 14 Mayıs ve Havutçulu mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.