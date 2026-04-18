İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19 NİSAN

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Balçova

18 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Bahçelerarası Mahallesi’nde, Üçkuyular Terminali çevresi, Ay Sokak, Deniz Feneri Sokak ve Mithatpaşa Caddesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bergama

18 Nisan 2026 tarihinde Pınarköy Mahallesi’nde 09.05 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Aynı gün Zeytindağ Mahallesi’nde 09.00 ile 09.30, 09.31 ile 15.31 ve 15.00 ile 15.30 saatleri arasında farklı etaplar hâlinde kesintiler uygulanacaktır. Yine 18 Nisan’da Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

19 Nisan 2026 tarihinde Zeytindağ Mahallesi’nde 09.00 ile 15.05 saatleri arasında kesinti planlanmıştır.

Buca

18 Nisan 2026 tarihinde 29 Ekim Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Nisan 2026 tarihinde yine 29 Ekim Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Foça

18 Nisan 2026 tarihinde Yenibağarası Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacaktır. Aynı saatlerde Ilıpınar Mahallesi’nde de kesinti olacaktır.

19 Nisan 2026 tarihinde Ilıpınar ve Kozbeyli mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti planlanmıştır. Aynı gün Mustafa Kemal Atatürk, Yenibağarası ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karabağlar

18 Nisan 2026 tarihinde Bahçelievler Mahallesi’nde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında kısa süreli bir elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kemalpaşa

18 Nisan 2026 tarihinde Bağyurdu Yeni Mahallesi’nde 04.00 ile 08.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

19 Nisan 2026 tarihinde Halilbeyli, Armutlu Hürriyet, Bağyurdu Yeni, Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Hamzababa, Gökçeyurt, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Ören Egemen, Sarıçalı, Sarılar, Sinancılar, Yeşilyurt, Yiğitler ve Zeamet mahallelerinde 04.00 ile 08.00 saatleri arasında geniş kapsamlı bir kesinti planlanmıştır. Aynı gün Bağyurdu Yeni Mahallesi ve Halilbeyli Organize Sanayi Bölgesi’nde de 04.00 ile 08.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

Seferihisar

18 Nisan 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında çok sayıda sokak ve caddede şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.