İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 30 OCAK | İZSU İzmir baraj doluluk oranı yüzdesi kaç oldu?

Güncelleme:
İzmir'de barajların doluluk durumu, 30 Ocak itibarıyla yakından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor. İzmir baraj doluluk oranları 30 Ocak verileri, kent genelindeki su rezervlerinin istenilen seviyelerde olmadığını ortaya koyarken, özellikle kış döneminde barajların beklenen ölçüde dolmaması dikkat çekiyor. Peki, İZSU İzmir baraj doluluk oranı yüzdesi kaç oldu? Detaylar...

İzmir'de barajlardaki mevcut su durumu, 30 Ocak itibarıyla kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. İzmir baraj doluluk oranları 30 Ocak tarihli güncel değerlendirmelerde, kent genelindeki barajlarda su seviyelerinin düşük seyrettiği görülüyor. Peki, İZSU İzmir baraj doluluk oranı yüzdesi kaç oldu? Detaylar haberimizde.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 30 OCAK

İzmir'de su kaynaklarının mevcut durumu, 30 Ocak itibarıyla kamuoyunun en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor. Kent genelinde baraj doluluk seviyeleri, son ölçümlere göre ortalama yüzde 20 seviyelerinde kaydedildi. Bu oran, İzmir'in içme ve kullanma suyu açısından hassas bir döneme girdiğine işaret ederken, özellikle kış aylarının ortasında olunmasına rağmen doluluk seviyelerinin düşük seyretmesi dikkat çekiyor.

İZSU İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDESİ KAÇ OLDU?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan güncel değerlendirmelere göre, İzmir baraj doluluk oranı 30 Ocak bugün itibarıyla ortalama yüzde 20 seviyelerinde ölçüldü. Bu oran, kent genelindeki barajların toplam doluluk durumunu yansıtan ortalama bir veri olarak kayıtlara geçti.

