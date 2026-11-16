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İzlanda - Lüksemburg maçı hangi kanalda, İzlanda - Lüksemburg maçı nereden CANLI izlenir?

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İzlanda - Lüksemburg maçı hangi kanalda, İzlanda - Lüksemburg maçı nereden CANLI izlenir?
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UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda, sahasında Lüksemburg'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde futbolseverler "İzlanda - Lüksemburg maçı hangi kanalda?" ve "İzlanda - Lüksemburg maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.

İzlanda - Lüksemburg maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye'de hiçbir kanaldan yayınlanmayacak. İşte İzlanda - Lüksemburg maçının yayın bilgileri.

İZLANDA - LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda - Lüksemburg maçı Türkiye'de hiçbir kanaldan yayınlanmayacak. Karşılaşmanın yayın hakkını alan bir Türk kanalı bulunmuyor.

İZLANDA - LÜKSEMBURG MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

İzlanda - Lüksemburg maçının Türkiye'de canlı izlenebileceği resmi bir yayın platformu bulunmuyor. Futbolseverler karşılaşmanın skorunu canlı skor siteleri ve uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Yayın bilgisinde değişiklik olması halinde haberimiz güncellenecek.

İZLANDA - LÜKSEMBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

İzlanda - Lüksemburg maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

İZLANDA - LÜKSEMBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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