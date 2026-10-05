İtalya – Türkiye maçı muhtemel 11'ler: Milli maçta kimler oynayacak, hangi oyuncular sakat?

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A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşısında sahaya çıkacağı muhtemel 11 merak konusu oldu. Milli maç öncesinde Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyecek olması dikkat çekerken, İtalya – Türkiye maçında hangi oyuncuların görev alacağı araştırılıyor. İşte İtalya ve Türkiye'nin muhtemel 11'leri ile maç öncesi son durum...

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Gianluigi Donnarumma, Michael Kayode, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri, Sandro Tonali, Nicolo Barella, Nicolo Fagioli, Sebastiano Esposito, Gianluca Scamacca, Pio Esposito.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül

TÜRKİYE-İTALYA MAÇINDA HANGİ OYUNCULAR CEZALI?

Türkiye-İtalya maçında Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. İki oyuncu, Belçika karşılaşmasında gördükleri kartların ardından cezalı duruma düştü.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-İtalya milli maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi kapsamında İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yapılacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-İtalya karşılaşması Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya milli maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.