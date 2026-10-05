Haberler

İtalya – Türkiye maçı muhtemel 11'ler: Milli maçta kimler oynayacak, hangi oyuncular sakat?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya – Türkiye maçı muhtemel 11'ler: Milli maçta kimler oynayacak, hangi oyuncular sakat?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya – Türkiye maçı öncesinde futbolseverlerin gözü sahaya çıkacak kadrolara çevrildi. Milli maçta hangi oyuncuların forma giyeceği merak edilirken, “İtalya – Türkiye maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?” ve “Milli maçta kimler oynayacak?” soruları araştırılıyor. Peki, İtalya – Türkiye maçı muhtemel 11'ler: Milli maçta kimler oynayacak, hangi oyuncular sakat?

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşısında sahaya çıkacağı muhtemel 11 merak konusu oldu. Milli maç öncesinde Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyecek olması dikkat çekerken, İtalya – Türkiye maçında hangi oyuncuların görev alacağı araştırılıyor. İşte İtalya ve Türkiye'nin muhtemel 11'leri ile maç öncesi son durum...

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Gianluigi Donnarumma, Michael Kayode, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri, Sandro Tonali, Nicolo Barella, Nicolo Fagioli, Sebastiano Esposito, Gianluca Scamacca, Pio Esposito.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül

TÜRKİYE-İTALYA MAÇINDA HANGİ OYUNCULAR CEZALI?

Türkiye-İtalya maçında Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. İki oyuncu, Belçika karşılaşmasında gördükleri kartların ardından cezalı duruma düştü.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-İtalya milli maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi kapsamında İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yapılacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-İtalya karşılaşması Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya milli maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti

Bakanın yaptığı hareket olay oldu! Vatandaş direkt kamerasını açtı
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım

Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı yine racon derdinde

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol, adliyeye sevk edildi

Dananın kuyruğu kopuyor! Gözaltındaki hakem ile ilgili yeni gelişme
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
Tutuklu Buğra Gökce cezaevindeki mutfak enflasyonunu hesapladı: Yüzde 70,25! Zeytinyağında artış yüzde 150'yi aştı

Cezaevi market listesini hesapladı! Zam şampiyonu zeytinyağı
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu

Bütün dünya onu neden mi seviyor? Yanıtı bu görüntüde

Almanya, Yunanistan karşısında istediğini alamadı

Bu takımın hali ne olacak?
'Akın Gürlek'in yerine geçecek' denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu

"Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen isim sessizliğini bozdu