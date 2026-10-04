İtalya Türkiye maçı hangi statta nerede oyunanacak?

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Futbolseverlerin gündemindeki "İtalya Türkiye maçı nerede oynanacak?" sorusunun yanıtı belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile Türkiye arasındaki karşılaşma, 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yapılacak. A Milli Takım, 2024'teki hazırlık maçında İtalya ile golsüz berabere kaldığı bu statta, Fransa, İtalya ve Belçika yenilgilerinin ardından gruptaki kötü gidişe dur demeye çalışacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının yayıncısı ATV olacak. Milli maçı televizyon başından takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı ATV'nin uydu ve dijital platformlardaki yayınından naklen izleyebilecek. Ekran başına geçemeyenler için ise kanalın resmi internet sitesindeki canlı yayın seçeneği de bulunuyor.

ATV HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

ATV'yi farklı yayın platformlarında şu kanal numaralarından izlemek mümkün: Digiturk'te 25, D-Smart'ta 25, Tivibu'da 24, Kablo TV'de 24 ve Turkcell TV+'ta 24. Platformların kanal sıralamasında zaman zaman güncelleme yapılabildiğinden, maç saatinden önce kullandığınız servisin güncel kanal listesine göz atmanızda fayda var. İnternet üzerinden yapılan canlı yayınlarda yoğunluk nedeniyle kesinti yaşanabileceğini de hatırlatalım.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşması, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Milliler, bu maçla birlikte gruptaki dördüncü sınavına çıkmış olacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bologna'da oynanacak mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saatiyle 21.45'te çalacak. Karşılaşma İtalya'da yerel saatle 20.45'te başlayacak. Maç saati ya da yayın programında son dakika değişikliği olması ihtimaline karşı güncel bilgileri takip etmeniz önerilir.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Karşılaşmaya İtalya'nın Bologna kentindeki Stadio Renato Dall'Ara ev sahipliği yapacak. İtalya'nın köklü statlarından biri olan Renato Dall'Ara, A Milli Takım için yabancı bir mekân değil. Ay-yıldızlılar 2024 yılında bu statta İtalya ile oynadığı hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

MİLLİLER İLK PUAN PEŞİNDE

Uluslar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan A Milli Takım, gruptaki ilk üç maçından puan çıkaramadı. Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve Belçika deplasmanında 3-0 yenilen milliler, Bologna'da hem rövanş almak hem de gruptaki ilk puanını kazanmak için sahaya çıkacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇ BİLGİLERİ

Maç: İtalya - Türkiye

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi, A Ligi 1. Grup

Tarih: 5 Ekim 2026, Pazartesi

Saat: 21.45 (TSİ)

Stat: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Yayın: ATV