Bosna Hersek ile İtalya arasındaki heyecan dolu mücadele devam ediyor. Futbolseverler nefesini tutarken, iki takım da kritik anlarda sahne alıyor. Maçın sonucu henüz belli değil, ancak bu karşılaşma turnuvanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri oldu. İtalya elendi mi, Bosna Hersek İtalya'yı eledi mi?

Bosna Hersek ile İtalya arasındaki heyecan dolu karşılaşma 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maçın normal süresi sona erdiğinde skor değişmezse, iki takımın kaderi penaltılara kalabilir. Futbolseverler sahadaki kritik anları yakından takip ediyor ve her iki takım da galibiyet için yoğun çaba harcıyor.

Son durum: Bosna Hersek İtalya'yı seri penaltı atışları ile eledi.