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İtalya Dünya Kupası'nda yok mu?

İtalya Dünya Kupası'nda yok mu?
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“İtalya Dünya Kupası’nda yok mu?” sorusu futbol gündeminde yeniden tartışma konusu oldu. İtalya’nın turnuvadaki durumu, eleme sürecinde alınan sonuçlara göre şekillenirken futbolseverler gelişmeleri yakından takip ediyor.

İtalya Dünya Kupası’nda yok mu?” sorusu sosyal medyada ve spor gündeminde yeniden öne çıktı. İtalya’nın Dünya Kupası yolculuğu, oynadığı maçlar değerlendirilmeye devam ediyor.

İTALYA DÜNYA KUPASI’NDA YOK MU?

Dünya futbolunun en güçlü milli takımlarından biri olarak gösterilen İtalya, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yer alamıyor. Dört kez dünya şampiyonu olan İtalya, Avrupa Elemeleri’nde istediği sonuçları alamayarak turnuva dışında kaldı.

Özellikle eleme sürecinde yaşanan kritik puan kayıpları, İtalya’nın Dünya Kupası bileti almasını engelledi. Bu durum, futbol kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı.

İTALYA DÜNYA KUPASI’NA NEDEN KATILAMADI?

İtalya, Avrupa Elemeleri’nde doğrudan katılım hakkı elde edemeyince play-off aşamasında mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak play-off sürecinde beklentilerin altında kalan performans, turnuva biletinin kaçmasına neden oldu.

Final niteliğindeki karşılaşmalarda yaşanan sonuçlar sonrası İtalya, 2026 Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetti ve turnuva dışında kaldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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