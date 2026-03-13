İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Eraslan neden öldü, intihar mı etti?

Türkiye'de televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı genç moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'dan gelen acı haber, moda dünyasında ve dijital platformlarda büyük bir üzüntü yarattı. "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla geniş kitlelere ulaşan Eraslan'ın İstanbul'daki evinde hayatını kaybetmiş halde bulunması, hem takipçileri hem de moda sektöründeki birçok ismi derinden etkiledi. Peki, Ayşegül Eraslan kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan neden öldü, intihar mı etti? Detaylar...

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

Ayşegül Eraslan, Türkiye'de moda ve televizyon dünyasında adını duyurmuş genç tasarımcılar arasında gösterilen isimlerden biriydi. İstanbul doğumlu olan Eraslan, özellikle televizyon ekranlarında yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Yarışmadaki kendine özgü tarzı, moda anlayışı ve dikkat çeken kombinleri sayesinde kısa sürede popülerlik kazanan Eraslan, yarışma sonrası kariyerini moda alanında sürdürmeye devam etti. Genç tasarımcı, yarışmanın ardından kendi moda markasını kurarak tasarımcı kimliğini daha da ön plana çıkardı.

Moda dünyasında özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Eraslan, sosyal medya platformlarında da aktif bir içerik üreticisiydi. Instagram'da yüz binlerce takipçiye ulaşan Eraslan, hem günlük yaşamından kesitler paylaşıyor hem de tasarım çalışmalarını takipçileriyle buluşturuyordu.

Moda sektöründe yükselen genç yetenekler arasında gösterilen Eraslan'ın, kariyerinin en parlak dönemlerinden birinde hayatını kaybetmesi, moda camiası için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

AYŞEGÜL ERASLAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Ayşegül Eraslan, hayatını kaybettiği sırada 27 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen televizyon dünyasında tanınan bir isim haline gelen ve moda sektöründe kendi markasını oluşturan Eraslan, özellikle genç takipçiler arasında önemli bir etki yaratmıştı.

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI AYŞEGÜL ERASLAN NEDEN ÖLDÜ?

13 Mart sabahı yaşanan trajik olay, İstanbul'da Eraslan'ın yaşadığı evde meydana geldi. Yakınlarının durumu fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri ve sağlık ekipleri, genç tasarımcının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayşegül Eraslan'ın kesin ölüm nedeni henüz resmi makamlar tarafından açıklanmadı. Ancak olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Genç fenomenin Instagram hikâyesinde yer alan duygusal ifadeler, takipçileri arasında endişe yaratmıştı. Paylaşımında şu sözlere yer verdiği görüldü:

"Paylaşmadığım şeyler olacaktır; sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı."

Bu mesajın ardından paylaşılan ve üzerinde kan izleri bulunan el yazısıyla yazılmış bir not görseli ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu paylaşımlar, olayın ardından ortaya çıkan intihar ihtimali hakkında çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu.

Öte yandan, yetkililer tarafından olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma yürütüldüğü ve kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından açıklanacağı belirtildi. Bu nedenle olayın intihar mı yoksa farklı bir durum mu olduğu konusunda resmi makamların açıklaması bekleniyor.