İstanbul'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 27 Ekim Çarşamba okul var mı, yarım gün mü, tam gün tatil mi edildi?

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İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından gözler okullarla ilgili kararlara çevrildi. Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler, 28 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da eğitim öğretimin nasıl devam edeceğini merak ediyor. 28 Ekim'de öğleden sonra başlayacak resmî tatil nedeniyle okullarda yarım gün eğitim yapılması bekleniyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 27 Ekim Çarşamba okul var mı, yarım gün mü, tam gün tatil mi edildi? Detaylar...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 28 Ekim 2026 Çarşamba günü okulların tamamen tatil olması söz konusu değil. Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle resmî tatil saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bu kapsamda okullarda sabah saatlerinde eğitim öğretimin devam etmesi, öğleden sonra ise tatil uygulanması bekleniyor.

Kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle ayrıca bir tatil kararı alınıp alınmadığına ilişkin güncel resmî duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

28 EKİM ÇARŞAMBA OKUL VAR MI?

28 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da okulların sabah saatlerinde açık olması bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı tatilinin saat 13.00'te başlaması nedeniyle öğrenciler için günün ilk yarısında eğitim öğretim yapılacak.

İSTANBUL'DA 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Evet. 28 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle saat 13.00'ten itibaren resmî tatil uygulanacak. Bu nedenle günün ilk yarısında eğitim ve çalışma faaliyetleri devam ederken öğleden sonra tatil başlayacak.

29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde tam gün resmî tatil uygulanacak. İstanbul'da da okullarda eğitim öğretime ara verilecek.