İstanbul'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Ekim Cuma İstanbul'da okullar var mı, yok mu? (İstanbul Valiliği)

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İstanbul'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü yoğun yağış nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verilmesinin ardından, gözler 16 Ekim Cuma günü için yapılacak açıklamalara çevrildi. İstanbul Valiliği tarafından alınan tatil kararının ardından öğrenciler ve veliler, yarın okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma İstanbul'da okullar var mı, yok mu?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor. İstanbul Valiliği, yoğun yağışın yol açtığı olumsuzlukların vatandaşların günlük yaşamına etkisini en aza indirmek amacıyla 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

16 Ekim 2026 Cuma günü için ise okulların tatil edilmesine yönelik henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. İstanbul'da yarın eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin gelişmeler, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.

16 EKİM İSTANBUL'DA OKULLAR VAR MI YOK MU? (İSTANBUL VALİLİĞİ)

İstanbul'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların açık olup olmayacağı, öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Valiliği, yoğun yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmesi yönünde karar aldı.

Ancak 16 Ekim Cuma günü için eğitime ara verildiğine ilişkin resmî bir açıklama henüz bulunmuyor. Bu nedenle İstanbul'da okulların yarın tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin güncel durum, Valilikten gelecek duyurular doğrultusunda takip ediliyor.

16 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 16 Ekim 2026 Cuma günü hava durumuna ilişkin tahminlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Kentte hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.

Yoğun yağış nedeniyle 15 Ekim'de okullarda eğitime ara verilmesinin ardından, yarınki hava durumu da öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin resmî açıklama ise henüz yapılmadı.