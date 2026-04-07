İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 7 Nisan Salı hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

7 Nisan Salı itibarıyla İstanbul trafiği, sabah ve akşam yoğun saatlerde sürücüler için önemli bir gündem maddesi oluşturuyor. Hangi ilçelerde trafik sıkışıklığı yaşandığı, yolların kapalı olup olmadığı ve alternatif güzergâhların hangileri olduğu merak ediliyor. İstanbul’da hareket edecekler, gün içinde trafik akışını ve yoğunluğun saatlere göre değişimini yakından takip ediyor. Detaylar haberin devamında…

İSTANBUL’DA TRAFİK DURUMU (7 NİSAN SALI)

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un ana arterlerinde ve köprü girişlerinde yoğunluk hissediliyor. İşe gidiş saatleri nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışı yavaş ilerleyebiliyor.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar civarında, yol onarımları veya etkinlikler nedeniyle bazı caddeler kısmen trafiğe kapalı olabiliyor. Anlık değişimler olabileceği için sürücüler alternatif güzergâhları değerlendirmeli.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Köprülerde yoğunluk yaşandığında sahil yolları, kuzey-güney yönündeki alternatif bağlantılar ve TEM Otoyolu’nun bazı bölümleri trafiği daha hızlı aşmak için öneriliyor. Toplu taşıma kullanımı da sıkışıklığı azaltan seçenekler arasında.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

Sabah yoğunluğu 07:00 – 10:00 saatleri arasında, akşam ise 17:00 – 20:00 saatleri arasında yaşanıyor. Bu saatler dışında şehir içi trafikte daha rahat bir seyir gözlemleniyor.

İstanbul’da trafik durumu ve yolların güncel durumunu anlık takip etmek sürücüler için kritik önem taşıyor.