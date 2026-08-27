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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 27 Ağustos Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 27 Ağustos Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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27 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, işe ve günlük işlerine gitmek için yola çıkacak sürücülerin gündeminde yer alıyor. Kent genelinde gün içerisinde artabilecek araç yoğunluğu nedeniyle özellikle köprüler, ana arterler ve bağlantı yollarındaki trafik durumu merak ediliyor. "İstanbul'da trafik ne durumda?", "Hangi yollarda yoğunluk var?" ve "Trafik saat kaçta artacak?" sorularına yanıt aranıyor.

27 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Avrupa ve Anadolu Yakası arasındaki geçişlerin yanı sıra D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprüler ve ana ulaşım güzergâhlarında oluşabilecek yoğunluk sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 27 Ağustos 2026 Perşembe İstanbul trafik durumuna ilişkin merak edilenler...

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu ilçelerde gün içerisinde ulaşımın yavaşlaması bekleniyor. Özellikle Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Kağıthane, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kartal çevresindeki ana güzergâhlarda sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Kavşaklar ve bağlantı yollarında yaşanabilecek anlık yoğunluklar ulaşım sürelerini etkileyebilir.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu (E-5), TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhları ile Avrasya Tüneli bağlantılarındaki trafik durumu merak ediliyor. Ana arterlere bağlanan kavşaklarda ve bağlantı yollarında da gün içerisinde araç yoğunluğu yaşanabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğunun özellikle sabah 07.00-10.00 ve akşam 16.30-20.00 saatleri arasında artması bekleniyor. 27 Ağustos Perşembe günü de mesai başlangıcı ve iş çıkışı saatlerinde ana ulaşım güzergâhlarında yoğunluk yaşanabileceği öngörülüyor. Kaza, yol çalışması ve anlık araç yoğunlukları nedeniyle trafik akışında gün içerisinde değişiklik yaşanabilir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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