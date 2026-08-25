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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 25 Ağustos Salı hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 25 Ağustos Salı hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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25 Ağustos 2026 Salı günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, yola çıkacak sürücülerin gündeminde yer alıyor. Kent genelinde araç trafiğinin gün içerisinde artması beklenirken, köprü geçişleri, ana arterler ve bağlantı yollarındaki son durum merak ediliyor. "İstanbul'da trafik ne durumda?", "Hangi yollarda yoğunluk var?" ve "Trafik saat kaçta artacak?" sorularına yanıt aranıyor.

25 Ağustos Salı günü İstanbul'da özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Avrupa ve Anadolu Yakası arasındaki geçişler başta olmak üzere D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprüler ve ana bağlantı güzergâhlarında yaşanabilecek yoğunluk sürücüler tarafından takip ediliyor. İşte 25 Ağustos 2026 Salı İstanbul trafik durumuna ilişkin merak edilenler...

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'un yoğun araç hareketliliğinin görüldüğü ilçelerinde gün içerisinde trafik akışının yavaşlaması bekleniyor. Özellikle Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Kağıthane, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kartal çevresinde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Ana ulaşım noktaları ve bağlantı güzergâhlarında oluşabilecek anlık yoğunluklar ulaşım süresini etkileyebilir.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu (E-5), TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhları ile Avrasya Tüneli bağlantılarındaki trafik durumu merak ediliyor. Ana arterlere bağlanan kavşaklar ve bağlantı yollarında da gün içerisinde araç yoğunluğu yaşanabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğunun özellikle sabah 07.00-10.00 ve akşam 16.30-20.00 saatleri arasında artması bekleniyor. 25 Ağustos Salı günü de mesai başlangıcı ve iş çıkışı saatlerinde ana güzergâhlarda ulaşımın yavaşlayabileceği öngörülüyor. Gün içerisinde meydana gelebilecek kaza, yol çalışması ve anlık yoğunluklar nedeniyle trafik akışında değişiklik yaşanabilir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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