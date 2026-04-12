İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 12 Nisan Pazar hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İSTANBUL’DA TRAFİK DURUMU (12 NİSAN PAZAR)

12 Nisan Pazar günü İstanbul’da trafik yoğunluğu, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücüler için öne çıkan bir konu oldu. Şehrin ana arterleri ve köprü bağlantılarında zaman zaman yavaşlamalar yaşanırken, bazı bölgelerde yoğunluk dikkat çekti.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

İstanbul’un merkezi ilçeleri olan Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar çevresinde gün içinde trafik akışında yavaşlamalar görülebiliyor. Hafta sonu olmasına rağmen artan araç hareketliliği, bazı noktalarda zaman zaman sıkışıklığa neden olabiliyor.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Köprü geçişlerinde yoğunluk yaşandığında sahil yolları ve alternatif bağlantı güzergâhları daha akıcı seçenekler arasında yer alıyor. Toplu taşıma kullanımı ise trafik yükünü azaltan önemli alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

Sabah yoğunluğu genellikle 08:00 – 11:00 saatleri arasında, akşam yoğunluğu ise 17:00 – 20:00 saatleri arasında görülebiliyor. Bu saatlerin dışında şehir içi trafikte daha akıcı bir seyir mümkün olabiliyor.

İstanbul’da trafik durumunu anlık takip etmek, sürücüler için gün içinde büyük önem taşıyor.