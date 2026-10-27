İstanbul'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! Bugün İstanbul'da okul var mı, yok mu?

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İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından öğrenciler ve veliler, 27 Ekim 2026 Salı günü okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün İstanbul'da okul var mı, yok mu? Detaylar...

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da okulların tatil edildiğine ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bir karar bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir karar alınmadığı sürece kent genelinde eğitim öğretim normal program kapsamında devam ediyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN OKUL VAR MI, YOK MU?

İstanbul'da 27 Ekim Salı günü için resmi tatil kararı bulunmadığından öğrencilerin okullara devam etmesi gerekiyor. Yağış nedeniyle yeni bir karar alınması halinde eğitim öğretim durumuna ilişkin duyuru İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından paylaşılacak.

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmi tatil uygulanacak. 30 Ekim Cuma günü için mevcut takvimde ayrıca bir tatil bulunmuyor.