İstanbul’da fırtına SON DAKİKA! 13 Kasım Cuma İstanbul’da fırtına saat kaçta başlayacak, yağmur yağacak mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 13 Kasım Cuma günü etkili olan şiddetli lodos ve fırtına, kentte ulaşım başta olmak üzere günlük yaşamı aksattı. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi ihbarları üzerine ekipler harekete geçerken, Valilik tarafından park ve korular ziyarete kapatıldı, bazı deniz ulaşımı ve teleferik seferleri durduruldu. Peki, 13 Kasım Cuma İstanbul’da fırtına saat kaçta başlayacak, yağmur yağacak mı? MGM İstanbul fırtına uyarısına dair son dakika gelişmeleri...
İstanbul'da 13 Kasım Cuma günü etkisini artıran kuvvetli lodos ve fırtına, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği ve deniz ulaşımında sefer iptallerinin yaşandığı kentte, İstanbul Valiliği vatandaşlara yönelik uyarılarını peş peşe sıraladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısının ardından fırtınanın ne kadar süreceği, hangi saatlerde etkisini sürdüreceği ve yağış beklenip beklenmediği merak konusu oldu. Peki, 13 Kasım Cuma İstanbul’da fırtına saat kaçta başlayacak, yağmur yağacak mı? Detaylar...
İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMANA BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İstanbul'da gece saat 02.00 itibarıyla etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü saat 05.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Özellikle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
İSTANBUL'DA FIRTINA NEDENİYLE HANGİ PARKLAR KAPATILDI?
Fırtına nedeniyle ağaç ve dal devrilmesi riskine karşı İstanbul'da 12 park, koru ve doğal yaşam alanı geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Ziyaretçi girişine kapatılan alanlar şöyle:
Emirgan Korusu
Yıldız Korusu
Gülhane Korusu
Küçük Çamlıca Korusu
Büyük Çamlıca Korusu
Fethi Paşa Korusu
Hidiv Kasrı Korusu
Beykoz Korusu
Büyükdere Atatürk Fidanlığı
Atatürk Kent Ormanı
Florya Atatürk Kent Ormanı
Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı
Valilik, kararın vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla alındığını bildirdi. Park ve koruların yeniden ziyarete açılacağı tarihe ilişkin ise açıklama yapılmadı.
İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?
Fırtınanın deniz ulaşımında oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle Şehir Hatları'nın çok sayıda seferinde iptale gidildi. İstanbul Valiliğinin duyurduğu iptallerden etkilenen hatlar şöyle:
Bostancı–Moda–Karaköy–Kabataş
Büyükada–Sedef Adası
Maltepe–Büyükada–Heybeliada–Burgazada–Kınalıada
Beşiktaş–Adalar
Kadıköy–Karaköy–Eminönü
Anadolu Kavağı–Rumeli Kavağı–Sarıyer
Sarıyer–Beykoz
Bostancı–Adalar Ring
Kabataş–Kadıköy–Adalar
Kadıköy–Kabataş
Kadıköy–Üsküdar–Ortaköy
Uzun Boğaz Turu
Kadıköy–Beşiktaş
Eminönü–Rumeli Kavağı hattının Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları
Eminönü–Beşiktaş–Ortaköy
Deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların seferlere ilişkin güncel duyuruları takip etmesi gerekiyor.
13 KASIM İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?
Paylaşılan İstanbul Valiliği açıklamasında fırtınanın etkili olacağı saatler ve alınan tedbirler hakkında bilgi verilirken yağışın başlayacağı saat veya yağmurun kent genelindeki dağılımına ilişkin ayrıntılı bir tahmin yer almıyor. Yağmur beklentisi ve saatlik yağış tahmini için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel İstanbul hava durumu raporlarının takip edilmesi gerekiyor.