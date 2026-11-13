İstanbul’da fırtına SON DAKİKA! 13 Kasım Cuma İstanbul’da fırtına saat kaçta başlayacak, yağmur yağacak mı?

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İstanbul'da 13 Kasım Cuma günü etkisini artıran kuvvetli lodos ve fırtına, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği ve deniz ulaşımında sefer iptallerinin yaşandığı kentte, İstanbul Valiliği vatandaşlara yönelik uyarılarını peş peşe sıraladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısının ardından fırtınanın ne kadar süreceği, hangi saatlerde etkisini sürdüreceği ve yağış beklenip beklenmediği merak konusu oldu. Peki, 13 Kasım Cuma İstanbul’da fırtına saat kaçta başlayacak, yağmur yağacak mı? Detaylar...

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMANA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

İstanbul'da gece saat 02.00 itibarıyla etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü saat 05.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Özellikle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İSTANBUL'DA FIRTINA NEDENİYLE HANGİ PARKLAR KAPATILDI?

Fırtına nedeniyle ağaç ve dal devrilmesi riskine karşı İstanbul'da 12 park, koru ve doğal yaşam alanı geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Ziyaretçi girişine kapatılan alanlar şöyle:

Emirgan Korusu

Yıldız Korusu

Gülhane Korusu

Küçük Çamlıca Korusu

Büyük Çamlıca Korusu

Fethi Paşa Korusu

Hidiv Kasrı Korusu

Beykoz Korusu

Büyükdere Atatürk Fidanlığı

Atatürk Kent Ormanı

Florya Atatürk Kent Ormanı

Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

Valilik, kararın vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla alındığını bildirdi. Park ve koruların yeniden ziyarete açılacağı tarihe ilişkin ise açıklama yapılmadı.

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Fırtınanın deniz ulaşımında oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle Şehir Hatları'nın çok sayıda seferinde iptale gidildi. İstanbul Valiliğinin duyurduğu iptallerden etkilenen hatlar şöyle:

Bostancı–Moda–Karaköy–Kabataş

Büyükada–Sedef Adası

Maltepe–Büyükada–Heybeliada–Burgazada–Kınalıada

Beşiktaş–Adalar

Kadıköy–Karaköy–Eminönü

Anadolu Kavağı–Rumeli Kavağı–Sarıyer

Sarıyer–Beykoz

Bostancı–Adalar Ring

Kabataş–Kadıköy–Adalar

Kadıköy–Kabataş

Kadıköy–Üsküdar–Ortaköy

Uzun Boğaz Turu

Kadıköy–Beşiktaş

Eminönü–Rumeli Kavağı hattının Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları

Eminönü–Beşiktaş–Ortaköy

Deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların seferlere ilişkin güncel duyuruları takip etmesi gerekiyor.

13 KASIM İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Paylaşılan İstanbul Valiliği açıklamasında fırtınanın etkili olacağı saatler ve alınan tedbirler hakkında bilgi verilirken yağışın başlayacağı saat veya yağmurun kent genelindeki dağılımına ilişkin ayrıntılı bir tahmin yer almıyor. Yağmur beklentisi ve saatlik yağış tahmini için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel İstanbul hava durumu raporlarının takip edilmesi gerekiyor.