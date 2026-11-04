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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, kentte deprem meydana gelip gelmediğini araştırıyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da deprem kaç büyüklüğünde?” ve “Deprem nerede oldu?” soruları yeniden gündeme geldi.

Yeni günün başlamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son deprem verilerine çevrildi. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul ve çevresinde deprem olup olmadığı merak edilirken, hissedildiği öne sürülen sarsıntıların kaynağı da araştırılıyor. Peki, İstanbul'da bugün deprem mi oldu, son deprem kaç büyüklüğünde ve hangi ilçede hissedildi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem kayıtları, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul ve çevresindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. İstanbul'da yeni bir deprem meydana gelip gelmediğini öğrenmek isteyenler, son sarsıntıların gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi üzerinden güncel sismik hareketliliğe ilişkin verilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı son depremler listesi, İstanbul ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin gelişmeleri takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü kaydedilen deprem verileri üzerinden olası sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği kontrol edilebiliyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın resmi kayıtlarında yeni bir sarsıntı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü meydana gelen son depremlere ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da hangi ilçede deprem meydana geldi?” ve “ Deprem kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt aranıyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları üzerinden takip ediliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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