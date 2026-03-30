İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde hissedilen ani sarsıntı, şehir genelinde kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Günün ilk saatlerinde yaşanan hareketlilik, birçok kişiyi “Deprem mi oldu?” sorusuyla baş başa bırakırken, sosyal medyada paylaşılan mesajlar konuyu kısa sürede gündemin zirvesine taşıdı. Özellikle “30 Mart İstanbul depremi nerede oldu?” sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alırken, vatandaşlar depremin şiddeti ve merkez üssüne ilişkin yapılacak resmi açıklamalara odaklandı. Tüm detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 30 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde yer alan ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, “Son Depremler” listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Güncel deprem bilgilerini anlık takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi, en güvenilir ve resmi kaynaklar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 30 Mart 2026 tarihli güncel deprem verilerini paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan tabloda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgisi gibi kritik detaylar yer alıyor. Yetkililer, 7/24 devam eden izleme çalışmalarına dikkat çekerken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

30 MART İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da 30 Mart sabah saatlerinde bazı ilçelerde hissedilen sarsıntı, kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Sosyal medyada hızla yayılan “Deprem mi oldu?” sorusu, vatandaşları resmi deprem verilerine yönlendirdi. Olası sarsıntının kaynağını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listelerini yakından takip ederken, yetkililer resmi açıklamalar dışındaki bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.