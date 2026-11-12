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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, kentte deprem meydana gelip gelmediğini araştırıyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da deprem kaç büyüklüğünde?” ve “Deprem nerede oldu?” soruları yeniden gündeme geliyor.

Yeni günün başlamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözü, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem verilerine çevrildi. 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul ve çevresinde deprem olup olmadığı merak edilirken, hissedildiği öne sürülen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği de araştırılıyor. Peki, İstanbul'da bugün deprem mi oldu, son deprem kaç büyüklüğünde ve hangi ilçede hissedildi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem kayıtları, 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul ve çevresindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Kentte yeni bir deprem meydana gelip gelmediğini öğrenmek isteyenler, son sarsıntıların gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi üzerinden İstanbul ve çevresinde kaydedilen güncel sismik hareketliliğe ilişkin verilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan güncel son depremler listesi, 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin gelişmeleri takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın resmi kayıtlarında yeni bir sarsıntı bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, gerçekleşme saati ve derinliği AFAD'ın güncel deprem verileri üzerinden takip edilebiliyor.

12 KASIM 2026 PERŞEMBE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, kentte meydana gelen son depremlere ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da hangi ilçede deprem meydana geldi?” ve “ Deprem kaç büyüklüğünde?” soruları yeniden gündeme geliyor. Olası sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi üzerinden takip edilebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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