İstanbul'da Cuma günü okullar tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul var mı, yok mu, hafta sonuyla birleştirildi mi?

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İstanbul'da 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin gündemine geldi. Cumhuriyet Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceği merak edilirken gözler İstanbul Valiliği ve Millî Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da cuma günü okullar tatil mi, 30 Ekim'de okul var mı? İşte merak edilen detaylar…

İSTANBUL'DA 30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmî bir karar açıklanmadığı sürece eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de 30 Ekim için genel bir tatil bulunmuyor.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlı hava nedeniyle öğrenciler ve veliler, cuma günü için yeni bir tatil kararı alınıp alınmayacağını da araştırıyor. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi için ilgili makamların ayrıca karar açıklaması gerekiyor.

Bu nedenle İstanbul'da 30 Ekim Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin gelişmelerde İstanbul Valiliğinin resmî duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.

30 EKİM CUMA OKUL VAR MI, DERS YAPILACAK MI?

30 Ekim 2026 Cuma günü, mevcut eğitim öğretim takvimine göre normal okul günü olarak uygulanacak. Ülke genelinde Cumhuriyet Bayramı tatilinin cuma gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığına ilişkin bir karar bulunmuyor.

28 EKİM VE 29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmî tatil uygulanacak. Bu nedenle okullarda çarşamba günü öğleden sonra eğitim öğretime ara verilecek.

29 Ekim 2026 Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün resmî tatil olacak. Okullarda normal ders programı uygulanmayacak.

30 Ekim Cuma günü için ayrıca tatil kararı alınmadığı sürece eğitim öğretim yeniden devam edecek. Böylece Cumhuriyet Bayramı tatili, mevcut takvime göre cuma gününü kapsamayacak.