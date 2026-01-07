İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi! 7-8 Ocak İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Zeytinburnu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak İstanbul Zeytinburnu su kesintisi saatleri...
ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ
İSKİ Zeytinburnusu kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: YENİDOĞAN MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.01.2026 10:09:01
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.01.2026 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185