İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi! 7-8 Ocak İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Zeytinburnu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

İSKİ Zeytinburnusu kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: YENİDOĞAN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 07.01.2026 10:09:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 7.01.2026 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185