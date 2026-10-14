İstanbul yarın okullar tatil mi, İstanbul’da okullar neden tatil oldu?

İstanbul'da okullar neden tatil oldu sorusunun yanıtı, Meteoroloji'nin kente yönelik kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarında saklı. 14 Ekim Çarşamba sabahından itibaren etkisini artıran sağanak, birçok ilçede su baskınlarına, trafikte kilitlenmelere ve toplu taşımada aksamalara neden oldu. Olumsuz koşulların perşembe günü de sürmesinin beklenmesi üzerine Valilik, eğitime ara verme kararı aldı. İstanbul'da okul tatili kaç gün sürecek, kimler idari izinli sayılacak? Tüm detaylar haberimizde…

İSTANBUL YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. İstanbul Valiliği, 15 Ekim 2026 Perşembe günü kent genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Karar kapsamında anaokulundan liseye kadar okullarda perşembe günü ders yapılmayacak. Valilik açıklamasına göre eğitime verilen ara yalnızca 15 Ekim Perşembe gününü kapsıyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN TATİL OLDU?

Okulların tatil edilmesinin temel nedeni, kentte etkisini sürdüren şiddetli sağanak ve fırtına. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı uyarıya göre İstanbul'da 14 Ekim sabahından itibaren metrekareye 21 ila 50 kilogram, Avrupa Yakası'nın batısında ise yer yer 51 ila 75 kilogram yağış bekleniyor. Uyarı 15 Ekim saat 23.59'a kadar geçerliliğini korurken, fırtına uyarısının da perşembe günü saat 18.00'e kadar sürdüğü bildirildi. Valilik, öğrencilerin ve vatandaşların olası risklerle karşılaşmasının önüne geçmek amacıyla tedbir kararı aldı.

SAĞANAK İSTANBUL'U FELÇ ETTİ

14 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, sel sularına kapılan bir kadının çevredekiler tarafından kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaşırken, E-5, TEM ve köprü bağlantılarında araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir metro istasyonunda tavandan su aktığı görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.

FUTBOL MAÇI BİLE ERTELENDİ

Yağışın etkisi spor karşılaşmalarına da yansıdı. Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan Ümraniyespor - Boluspor maçı, saha zemininde oluşan su birikintileri nedeniyle 58. dakikada durduruldu ve ileri bir tarihe ertelendi.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Valilik kararıyla kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gazi personel 15 Ekim Perşembe günü idari izinli sayılacak. 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları da izin kapsamında yer alıyor. Ancak sağlık, emniyet ve yağışla mücadele birimlerinde görev yapan kadın personel bu uygulamanın dışında tutuldu. 8 yaşından küçük engelli çocuğu olan çalışan anneler ise görev yaptıkları birimden bağımsız olarak izinli sayılacak.

MOTOSİKLETLERE TRAFİK YASAĞI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı da yasaklandı. 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayan yasak, Valilik'ten yeni bir talimat gelinceye kadar sürecek. Karar, kent genelinde motokuryelerin hizmet vermesini de doğrudan etkiliyor.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Valilik kararında üniversitelere yönelik ayrı bir ifade yer almadı. Üniversitelerde derslerin yapılıp yapılmayacağı, her üniversitenin kendi yönetimi tarafından belirleniyor. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin, kendi kurumlarının resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

CUMA GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI?

Valilik açıklamasına göre okul tatili yalnızca perşembe gününü kapsıyor. Hava koşullarında yeni bir olumsuzluk yaşanmaması ve Valilik'ten ek bir karar gelmemesi halinde, 16 Ekim Cuma günü itibarıyla okullarda eğitim ve öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Gelişmeler, İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.