Haberler

İstanbul ÜMRANİYE su kesintisi! 15-16 Haziran İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ÜMRANİYE su kesintisi! 15-16 Haziran İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ümraniye ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Haziran İstanbul Ümraniye su kesintisi saatleri...

Ümraniye su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

İSKİ Ümraniye su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: SARAY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185 

---

Etkilenen Mahalle: TOPAĞACI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
'İran'a 300 milyar dolarlık fon' iddiasını Trump'ın sağ kolu doğruladı

İran'ı yeniden ayağa kaldıracak iddiayı sağ kolu doğruladı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite kampüsünde korkunç kaza

Üniversite kampüsünde korkunç kaza
24 saat bile geçmemişti! Dünya Kupası'ndaki yenilgi sonrası flaş ayrılık

24 saat bile geçmedi! Dünya Kupası'ndaki ağır yenilgi sonrası ayrılık
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir

Sürücüler dikkat! Mola yerinde yapılan bu hata pahalıya patlayabilir
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu

Dünya şampiyonu oldu, altın madalyayı kaptı: Asıl mesleği şaşırtıcı
Hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in sözleri yeniden gündem oldu: Kısmet neyse oraya

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından, sözleri yeniden gündem oldu
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Türkiye'de bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz