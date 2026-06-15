İstanbul ÜMRANİYE su kesintisi! 15-16 Haziran İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ümraniye su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

İSKİ Ümraniye su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: SARAY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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Etkilenen Mahalle: TOPAĞACI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185