İstanbul TUZLA su kesintisi! 18-19 Aralık İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul TUZLA su kesintisi! 18-19 Aralık İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Tuzla ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Aralık İstanbul Tuzla su kesintisi saatleri...

Tuzla su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

TUZLA SU KESİNTİSİ

İSKİ Tuzla su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: FATİH MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.12.2025 11:14:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.12.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: ORHANLI MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.12.2025 11:14:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.12.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul TUZLA su kesintisi! 18-19 Aralık İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

