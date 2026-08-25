İstanbul SULTANBEYLİ su kesintisi! 25-26 Ağustos İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultanbeyli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Ağustos İstanbul Sultanbeyli su kesintisi saatleri...
Sultanbeyli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Sultanbeyli su kesintisi listesi açıklandı:
Mehmet Akif Mah / Sultanbeyli
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
25.08.2026 10:18
Tahmini Bitiş
25.08.2026 18:00