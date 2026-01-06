İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 6-7 Ocak İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Silivri ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ocak İstanbul Silivri su kesintisi saatleri...
SİLİVRİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Silivri su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: YENİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 06.01.2026 09:20:30
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.01.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185