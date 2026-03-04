İstanbul ŞİLE su kesintisi! 4-5 Mart İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mart İstanbul Şile su kesintisi saatleri...
Şile su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
ŞİLE SU KESİNTİSİ
İSKİ Şile su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: DOĞANCILI MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.03.2026 13:29:27
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.03.2026 16:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185