Haberler

İstanbul ŞİLE su kesintisi! 4-5 Mart İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ŞİLE su kesintisi! 4-5 Mart İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mart İstanbul Şile su kesintisi saatleri...

Şile su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİLE SU KESİNTİSİ

İSKİ Şile su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: DOĞANCILI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.03.2026 13:29:27

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.03.2026 16:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ŞİLE su kesintisi! 4-5 Mart İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle

Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum

Madde 5'i tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.